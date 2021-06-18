По «Маше и Медведю» впервые снимут полнометражный мультфильм

Глава компании Animaccord Клаус Томминг рассказал Variety, что мультсериал «Маша и Медведь» впервые ляжет в основу полнометражного мультфильма. Кроме того, он раскрыл, что проект разовьётся в подкаст игры и пополнится индивидуальным контентом для соцсетей, включая TikTok.

Кроме того, компания выпустит четыре дополнительных эпизода мультфильма длительностью по 22 минуты. В них можно будет увидеть 12 новых героев, в том числе Января. Первый из них будет доступен к концу года и будет посвящён Рождеству. Также известно, что вторая серия поведает об экологии. Полнометражный метр планируется выпустить к 2025 году.

Компания планирует расширить аудиторию, а вместе с тем и географию повествования, отправив героев в городскую среду. По словам Томминга, все успешные франшизы должны расти и обновляться, на что сейчас и взят курс.

Напомним, что «Маша и Медведь» является одним из самых популярных мультсериалов в мире и даже имеет отметку в книге рекордов Гиннеса.