Особняк из фильмов о Джеймсе Бонде выставили на продажу В Лондоне выставили на продажу особняк, в котором снимались различные части фильмов о Джеймсе Бонде. Одно из старейших зданий Великобритании переделали в роскошный отель, и теперь любой желающий сможет приобрести в нем апартаменты стоимостью от восьми миллионов долларов, пишет The New York Post. Впервые с постройки в 1906 году старый военный офис Лондона претерпевает масштабные преобразования. Достопримечательность превратили в отель сети Raffles под названием OWO Residences. В нем уже начали продавать апартаменты с начальной ценой от 5,8 миллиона фунтов стерлингов (или около восьми миллионов долларов). Официально отель и резиденции откроются в 2022 году. Покупателям будут доступны дуплексы, пентхаусы до пяти комнат. В XX веке Уинстон Черчилль командовал в этом месте британскими вооруженными силами, писатель Ян Флеминг писал свои культовые романы о Джеймсе Бонде. Съемки фильмов о секретном агенте велись там же. Здание находится в нескольких минутах ходьбы от Букингемского дворца, рядом с парком Сент-Джеймс, через дорогу от конной гвардии королевы и в нескольких шагах от Даунинг-стрит, 10 — официальной резиденции премьер-министра Соединенного Королевства. В OWO Residences будут работать девять различных ресторанов и баров, а также спа-центр. Каждая резиденция спроектирована по индивидуальному проекту. Кухни с элементами мрамора и оникса изготовлены вручную британским брендом Smallbone of Devizes.