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ООН предрекла новую пандемию в мире

ООН предрекла превращение засухи в новую пандемию, от которой не будет вакцины. Об этом сообщается в докладе организации, опубликованном на сайте Управления ООН по уменьшению опасности бедствий.

В документе сказано, что проблема засухи затронула более полутора миллиардов человек по всей планете и привела к экономическим убыткам в размере более $124 млрд. Отмечается, что проблему усугубляет стремительный рост населения Земли.

В организации заключили, что власти стран мира должны срочно принять меры для уменьшения пагубных последствий изменения климата и засухи для природы и людей.

Представитель Генсекретаря в Управлении Мами Мидзутори отметила, что в ближайшие десятилетия многие люди будут жить в условиях нехватки воды. «Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет», — сказала дипломат.

18 июня, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Новости
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