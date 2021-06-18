Меч британської королеви отримав випускник НУОУ Михайло Драпатий, який у 2014-му на броні “перелітав” барикаду в Маріуполі

Кращим випускником оперативно-стратегічного рівня підготовки управління Національного університету оборони визнано Михайла Драпатого.

Під час урочистостей у п’ятницю, 18 червня, Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонз нагородила його перехідним мечем королеви Великої Британії.

Відомо, що Драпатий – кавалер орденів Богдана Хмельницького ІІ-го та ІІІ-го ступенів.

“7 років тому було знято відео, де БМП 72-ї бригади перелітає барикаду прихильників “руського міра”. Це було БМП на той час майора Драпатого. Трьома місяцями пізніше він взяв на себе відповідальність за виведення підрозділів з району Ізварине та Червонопартизанська. З такими командирами ми неминуче переможемо!”, – описав штрихи бойової біографії Драпатого радник Генерального штабу ЗСУ Роман Туровець.

Що відомо про Драпатого

Як відомо з відкритих джерел, коли почалась російська збройна агресія проти України, майор Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. В середині квітня 2014-го 72 ОМБр у повному складі перебувала на Сході України і була готова до виконання бойових завдань.

Підрозділи 2-го батальйону бригади були розташовані довкола Маріуполя. 9 травня озброєні терористи здійснили спробу захоплення міського управління міліції. 2-му батальйону 72 ОМБр було віддано бойовий наказ зайти у місто на бронетехніці для посилення підрозділів, які відбивали штурм терористів, і звільнити заручників. Командував операцією командир батальйону майор Михайло Драпатий. Ситуація ускладнювалась тим, що провокатори підбурили проросійські налаштованих місцевих мешканців на протидію, по вулицях міста було встановлено барикади. Одна з таких барикад перегородила шлях, коли колона з чотирьох машин вже поверталась після виконання завдання на виїзд з міста, у першій машині їхав командир Драпатий.

Відомі кадри, коли БМП «перелітає» через барикаду, демонстрували телеканали всього світу. За машиною командира через розбиту барикаду проїхали й інші.

7 червня 1-й і 2-й батальйони 72-ї бригади вирушили в рейд вздовж кордону з РФ, взяли під контроль прикордонну зону біля населених пунктів Амвросіївка, Зеленопілля, Маринівка, Довжанський, утримували Савур-Могилу, Червонопартизанськ (пункт контролю). Їх завданням було дійти до кордону та відрізати терористів від логістичного забезпечення з Росії. Тоді на підтримку терористичних угруповань почались обстріли українських підрозділів з російської території з РСЗВ «Град» та «Ураган». Підрозділи 72, 79, 24 бригад та прикордонники опинилися у вогневому кільці, — відповідати на обстріли з російської території вони не могли, з іншого боку вогонь вели проросійські терористи, прикриваючись населеними пунктами.

“Були дні, коли нас по 7 годин безперервно розстрілювали з усіх видів артилерії та мінометів. Сили були нерівні, допомога не підходила, боєприпаси закінчувались, техніка майже вся була виведена з ладу. І тоді підрозділи пішли на прорив, вийти змогли не всі, а ті, хто прорвався, дійсно стали героями”, — згадував Михайло Драпатий.

Майор Драпатий взяв на себе відповідальність за виведення підрозділів з району Ізварине та Червонопартизанська, він очолював ударну групу 72-ї бригади. Вранці 4 серпня колона дісталася Зеленопілля, де перебували підрозділи 79 ОАеМБр та 24 ОМБр. Разом з ними в ніч з 6 на 7 серпня бійці 72 ОМБр здійснили другий, вирішальний етап свого славнозвісного прориву, вийшовши з так званого «Ізваринського котла» на з’єднання з головними силами. З оточення вийшли 260 бійців 2-го батальйону 72-ї бригади з понад 30 одиницями техніки, під час триденного прориву комбат втратив одного бійця — загинув солдат Сергій Волнухін.

У серпні 2016 року призначений командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади (Конотоп), яка на той час виконувала завдання в Авдіївці та Ясинуватському районі Донецької області.

У червні 2017 року успішно закінчив навчання в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського з дипломом магістра[5].

З липня 2017 року командир бригади безпосередньо в зоні проведення АТО здійснює керівництво діями 58 ОМПБр в районі Бахмутської траси.

У квітні 2019 року достроково присвоєне чергове військове звання — полковника. У серпні 2019 року передав 58-му бригаду іншому командиру та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.