Ким Кардашьян откровенно рассказала о причинах развода с Канье Уэстом

Не успело шоу Keeping Up With the Kardashians закончиться, как уже произошло воссоединение (это не реюниона «Друзей» ждать!). Представительницы семейства Кардашьян — Дженнер, которые и были главными героинями реалити, собрались вместе для специального выпуска, ведущим которого стал Энди Коэн.

Коэну удалось разговорить 40-летнюю Ким Кардашьян и выпытать у нее новые детали о разводе с 44-летним Канье Уэстом, который сейчас, по слухам, встречается с Ириной Шейк.

Ранее, в последнем эпизоде телешоу, Ким уже затрагивала тему проблем в браке с Канье, но после развода (на него она подала в феврале этого года, а съемки проходили раньше) она не комментировала эту тему подробно. И вот Кардашьян все-таки решила поделиться с поклонниками новой информацией о причинах развода.

Это не была какая-то одна причина с той или иной стороны. Я думаю, что к этому решению привело просто общее расхождение во взглядах по некоторым вопросам, и я никоим образом не хочу, чтобы кто-то думал, что я не приложила все усилия или что я не пыталась,

— сказала Ким.

Ранее она уже отмечала, что ей сложно было разделять образ жизни Канье и она не хотела жить на ранчо в Вайоминге, где Уэст последнее время жил часто.

Кардашьян также дала понять, что, несмотря на эту разницу во взглядах, общие точки по важным вопросам бывшим супругам все-таки удалось найти.

У нас потрясающие отношения как у родителей наших детей! Я очень его уважаю, и я думаю, что так и будет. Я всегда буду самым большим поклонником Канье! Он отец моих детей. Канье всегда будет семьей,

— поделилась она.

Напомним, что у пары четверо общих детей: восьмилетняя Норт, пятилетний Сейнт, трехлетняя Чикаго и двухлетний Псалм. Вопросы совместной опеки пара, похоже, уже уладила. Ким также выразила надежду на то, что она и Канье смогут остаться настоящими друзьями.

Коэн также спросил, будет ли основательница Skims демонстрировать менее сексуальный имидж после того, как станет юристом.

Вы можете все это совмещать,

— парировала Ким.

Звезда отметила, что, поскольку она находится «в лучшей форме» в своей жизни, она будет публиковать фотографии в бикини, если захочет.

Ты должен быть собой. Однако я не хочу ставить своих детей в неловкое положение, поэтому пределы будут,

— заключила Кардашьян.

Напомним, что Ким планировала получить степень по юриспруденции и стать адвокатом, но пока провалила экзамен.

Стоить отметить, что откровенный образ Ким ранее критиковал Канье, когда еще был ее мужем. В одном из выпусков шоу Keeping Up With the Kardashians в 2019 году Уэст сказал, что «ее платье на Met Gala было слишком сексуальным», после чего супруги поссорились.