«  
  »

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Удары были нанесены в ответ на запуск зажигательных шаров со стороны ХАМАС

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа во второй раз с тех пор, как шаткое перемирие положило конец 11-дневной войне в прошлом месяце.

Удары были нанесены после того, как, мобилизованные ХАМАС активисты из Газы третий день подряд запустили в сторону Израиля зажигательные воздушные шары.

Сообщений о жертвах пока не поступало. Удары были слышны из города Газа.

Израильские военные заявили, что удары были нацелены на военные объекты ХАМАС и площадку для запуска ракет.

18 июня, 2021 | Category: Израиль, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  