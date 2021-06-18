Израиль нанес авиаудары по сектору Газа во второй раз с тех пор, как шаткое перемирие положило конец 11-дневной войне в прошлом месяце.

Удары были нанесены после того, как, мобилизованные ХАМАС активисты из Газы третий день подряд запустили в сторону Израиля зажигательные воздушные шары.

Сообщений о жертвах пока не поступало. Удары были слышны из города Газа.

Израильские военные заявили, что удары были нацелены на военные объекты ХАМАС и площадку для запуска ракет.