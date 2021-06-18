Ирина Шейк прошлась по улице в корсете и подверглась критике в сети

Папарацци запечатлели 35-летнюю знаменитость во время прогулки с дочерью Леей. Супермодель была одета в черный корсет с декольте, голубые джинсы на низкой посадке и черные ботинки на массивной подошве. Ее образ дополнили солнцезащитные очки, небольшая подвеска, серьги-кольца и белая сумка на цепочке.

Читатели издания обругали внешний вид звезды. «Ирина горячая, но о чем она думает, гуляя так по Нью-Йорку? Конечно, можно наряжаться в такие вещи, когда идешь в клуб. Но на обычную прогулку с дочерью? Какого черта?», «То, как она одевается при своей дочери, действительно шокирует», «Что, черт возьми, она носит? Выглядит ужасно, она уже не подросток», «Ей следует поднять джинсы, они выглядят отвратительно», — негодовали они в комментариях под фото.