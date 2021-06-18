ЕС согласовал новый пакет антибелорусских мер

Евросоюз согласовал новый пакет антибелорусских мер, в том числе запрет на выдачу кредитов Минску, торговлю ценными бумагами, инвестиционные услуги. Об этом сообщает Австрийское агентство печати.

Также, по данным СМИ, согласованы санкции против Белоруссии в сфере нефти и газа, телекоммуникаций, калийного производства.

Подготовку нового пакета антибелорусских мер рассчитывают завершить к заседанию Совета МИД ЕС 21 июня.

Ранее агентство Bloomberg писало, что калийную промышленность могут выбрать из-за того, что в ней наиболее активны государственные предприятия.

Так, «Беларуськалий» является крупнейшим мировым производителем калийных удобрений. Компания на протяжении нескольких лет сохраняет лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. В 2020 году на долю БКК пришлось 8,3% всего белорусского экспорта, а выручка составила $2,4 млрд. Пошлины на экспорт и налоги «Беларуськалия» — это 8-10% всего бюджета Белоруссии.

Напомним, отношения между западными странами и Белоруссией обострились после инцидента 23 мая с самолетом авиакомпании Ryanair, следовавшим по маршруту Афины — Вильнюс, который был вынужден совершить экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Сообщения о бомбе оказались ложными. ЕС счет данное решение Минска актом государственного терроризма.