Драгметаллы рухнули на фоне укрепления доллара

Рынок драгоценных металлов стремительно покатился вниз на фоне резкого укрепления доллара, подскочившего максимально за 15 месяцев относительно корзины ключевых мировых валют.Цены золота, серебра, платины и палладия обвалились во вторник и обновили многомесячные минимумы на фоне бегства инвесторов в безрисковые активы, такие как госдолг США.

На 19.20 мск фьючерсы на золото на бирже Сomex в Нью-Йорке дешевеют на 4,8%, до 1772,4 доллара за тройскую унцию — самого низкого значения за последние два месяца.

Котировки серебра падают на 7%, до 25,82 доллара за унцию. Платина дешевеет на 7,2%, до 1059,7 доллара.

Гонку вниз возглавляет палладий с крушением на 10,5% — до минимума с середины марта 2537 доллара.

Индекс доллара, отражающий курс к шести ключевым мировым валютам, растет второй день подряд и обновляет пики за два месяца. Прибавив 0,9% накануне, доллар дорожает еще на 0,8% в четверг, показывая самый резкий рост с рыночной паники в марте 2020 года.

Ралли доллара спровоцировала ФРС США, которая на заседании в среду резко повысила прогнозы по инфляции и дала сигнал грядущего ужесточения денежной политики, отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Большинство голосующих членов Комитета по открытым рынкам высказались за то, чтобы начать повышение ставок в 2023 году, хотя еще в марте обещали продолжать политику дешевых денег не менее трех лет.

Глава ФРС Джером Пауэлл предупредил, что инфляция может продолжить ускорение и оказаться выше и устойчивее, чем предполагалось. Он сообщил, что американский центробанк начал обсуждать возможность сворачивания программы выкупа активов, в рамках которой Федрезерв заливает в рынки по 120 млрд долларов чистой денежной эмиссии каждый месяц.

«ФРС уже не так уверен в том, что повышенная инфляция скоро уйдет. Доллар быстро растет, и у него есть еще запас впереди, так как рынок нуждается в полном осознании того, что продвигавшийся Федрезервом сценарий «преходящей» инфляции не так уж очевиден», — говорит Харди.

Ожидания, что «количественное смягчение» подходит к концу надавят на котировки золота, которое может просесть до 1600 долларов за унцию в ближайшие 6-12 месяцев, прогнозирует аналитик UBS Джованни Стауново.

«На каком-то этапе ФРС начнет не только говорить о сворачивании QE, но и сделает это», — говорит он.