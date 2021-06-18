У 2020 році дефіцит державного бюджету України став найбільшим за останні 10 років і склав 218 млрд гривень.

Про це повідомив сьогодні, виступаючи у Верховній Раді, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, інформує кореспондент #Букв.

Так, сьогодні уряд представив у ВР звіт про виконання держбюджету-2020.

Свій висновок з приводу нього озвучив Валерій Пацкан (за результатами аналізу Рахункової палати).

“У 2020 році дефіцит державного бюджету став найбільшим за останні 10 років і становить 218 млрд гривень”, – наголосив Пацкан.

Він уточнив, що існування значного дефіциту бюджету “призводить до руху по борговій спіралі”. Так, для виконання бюджету Кабінет Міністрів минулого року запозичив 640 млрд гривень.

“Проте залучати кошти на прийнятних для нас умовах стає дедалі складніше. А ненадходження передбачених коштів призводило до несвоєчасного проведення видатків”, – розповів Пацкан.

За його словами, у травні, листопаді та грудні 2020 року спостерігалися затримки із оплати незахищених статей бюджету. Майже 50% усіх незахищених видатків грудня були проведені після 28 грудня, коли уряду вдалося запозичити кошти.

Пацкан також поінформував, що парламент минулого року 17 разів вносив зміни до держбюджету, і його показники значно змінилися. Крім того, уряд “вперше не затвердив Бюджетну декларацію, і бюджет-2020 формувався без стратегічних орієнтирів”.

За словами голови Рахункової палати, реальні доходи державного бюджету в 2020 році зменшилися на 1,8% порівняно з попереднім роком.

“Окремі доходи взагалі не отримані. Зокрема, 4,4 млрд грн плати за ліцензії у сфері азартних ігор. Як наслідок, на цю суму не було профінансовано видатки на модернізацію лікарень та шкіл”, – зазначив Пацкан.

Він уточнив, що 5% державного бюджету, або ж 68 млрд гривень, “не були проведені”, і це “найбільший показник з 2015 року”.

“Через неякісне планування і неналежну організацію роботи міністерств на початку грудня було не використано 93 млрд гривень”, – заявив Пацкан.