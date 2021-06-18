Брэд Питт снялся в рекламе Brioni

Голливудский актер Брэд Питт возглавил рекламную кампанию осенне-зимней коллекции итальянского модного дома мужской одежды Brioni.

Новый кампейн, съемки которого проходили на террасе Suite 64 в отеле Chateau Marmont в Голливуде, олицетворяет римскую беззаботность и уверенность в себе.

Об этом сообщает модный дом, добавляя, что рекламная кампания переносит в холодное время года и делает акцент на портновское наследие Дома.

«Идея римской беззаботности, типичная для философии Brioni, хорошо сочетается с классической элегантностью и современностью, воплощенной Брэдом Питтом. Кампания переносит нас в холодное время года, когда особенно актуальна одежда из экологически чистой шерсти и сверхмягкий трикотаж, крой которых вдохновлен традиционным пошивом Brioni и интерпретирован в непринужденных стилях», — отмечают в Brioni.

Отметим, Брэд Питт является послом бренда Brioni с 2019 года.