Белый дом: США установили «четкие ориентиры» в отношениях с Россией

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что после саммита с президентом России Владимиром Путиным у США сформировались «четкие ориентиры» и ожидания, которые будут определять прогресс в двусторонних отношениях.

Салливан рассказал журналистам об итогах переговоров президента Джо Байдена с Путиным, которые прошли в среду в Женеве.

«Мы считаем, что по итогам этой поездки мы выработали общую стратегия с союзниками, а также установили некоторые четкие ориентиры с Россией, некоторые четкие ожидания. Мы также сообщили им о возможностях, которыми мы обладаем, если они решат не принимать мер против преступников, которые атакуют нашу критически важную инфраструктуру с территории России», – сказал Салливан.

Он отметил, что в беседе с Путиным Байден напрямую поднял ряд вопросов, связанных с правами человека, включая несправедливое задержание Алексея Навального и попытки ограничить работу «Радио Свободная Европа / Радио Свобода».

«Американский президент должен открыто высказываться о правах человека и демократии. Это заложено в ДНК Америки», – сказал Салливан.

Несмотря на очевидные сложности, советник по национальной безопасности отметил, что сторонам удалось добиться определенного прогресса.

«Во-первых, два президента договорились, что вернут своих послов в столицы. Посол Салливан вернется в Москву, а посол Антонов вернется в Вашингтон», – заявил Салливан.

По его словам, президенты также обсудили вопрос о нанимаемых на месте сотрудниках посольства США в России.

«Президент Байден подчеркнул, что каждой из наших стран необходимы эффективно функционирующие дипломатические миссии в соответствующих столицах, чтобы управлять этими отношениями – как в плане сложностей, так и в плане областей, в которых мы можем добиться практического прогресса», – отметил Салливан.

«И президент Путин указал, что примет меры для того, чтобы наша миссия была укомплектована должным образом – будь то путем предоставления виз американцам, чтобы они могли выполнять эти обязанности, или посредством каких-либо других корректировок и правил в России», – продолжил он.

Советник отметил, что Байден открыто выразил несогласие с российским коллегой по ряду вопросов.

«Он оспорил его позицию по поводу Алексея Навального, по поводу незаконно задержанных в России американцев, вредоносной кибердеятельности России, вмешательства в выборы», – сказал Салливан.

«В ряде других областей президент Байден четко и прямо объяснил президенту Путину, каковы ожидания и возможности Америки», – отметил Салливан.

«Он ясно и прямо указал, в каких вопросах он будет твердо стоять на своем и давать отпор Путину», – заключил советник.

По его словам, США скоро поймут, возможен ли прогресс с Россией по вопросам кибербезопасности, стратегической стабильности и контроля над вооружениями, а также по таким региональным вопросам, как Афганистан, Сирия и Иран.