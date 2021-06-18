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Антирекорд — кожен третій школяр провалив ЗНО з математики

Кожен третій школяр провалив ЗНО з математики

Нинішнього року 31,11% учнів не подолали поріг “склав/не склав” на зовнішньому незалежному оцінюванні з математики.

Про це повідомляється на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

“Члени експертної комісії після обговорення прийняли рішення встановити пороговий бал з іноземних мов, що відповідає 18 тестовим балам, з математики – 10, з фізики – 12”, – йдеться в повідомленні.

Для порівняння, торік поріг “склав/не склав” на ЗНО з математики не подолали лише 13% випускників.У повідомленні УЦОЯО також зазначено, що учасники тестування зможуть ознайомитися з результатами на власних інформаційних сторінках вже завтра, 19 червня.

З цього року математика стала обов’язковим предметом для слкдання на ЗНО.

18 июня, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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