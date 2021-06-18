Анджелина Джоли засветила новую татуировку

Не так давно актрису заметили в доме бывшего мужа.

Борющаяся за детей Анджелина Джоли засветила на руке новую загадочную татуировку, которую многие уже назвали символичной. Рисунок был замечен на актрисе, когда та в очередной раз возвращалась в собственный дом в Нью-Йорке.

Так, оказалось, что на правой руке знаменитости красуется черная надпись на итальянском языке. Татуировка занимает все предплечье и переводится как «И все-таки она вертится». Эту цитату астроном Галилео Галилей произнес перед инквизицией, будучи вынужденным отречься от своего убеждения в том, что Земля движется вокруг Солнца и не является центром Вселенной.

Многие усмотрели в этой татуировке скрытый смысл. Так, некоторые заявили, что таким образом Анджелина сама убедила себя в том, что после развода с Брэдом Питтом ее жизнь не заканчивается.

Другие же поспешили удивиться, когда актриса успела сделать рисунок, ведь в последнее время Анджелина много времени уделяет работе, детям и общению с бывшим супругом, сообщает PageSix.

Источник фото: Legion-media

Автор: Алина Крылова