85-летнего Алена Делона после инсульта не узнали поклонники

В 2019 году Ален Делон был доставлен в медучреждение неподалеку от французского города Нейи-сюр-Сен с подозрением на инсульт. Как заявил представитель актера, Делон обратился в больницу для обследования, связанного с участившимися приступами мигрени, пишет segodnya.ua.

Отмечалось, что актер уже долгое время страдал от головных болей и головокружений, вызванных аритмией. Позже стало известно, что Делон перенес операцию в одной из парижских больниц. Там он в течение трех недель пребывал в отделении интенсивной терапии.

Впервые спустя два года после инсульта легендарный актер появился на обложке французского издания Paris Match. Фото Делона было опубликовано в Instagram журнала.

В комментариях под фото многие не узнали 85-летнего актера, отметив, что он сильно постарел и изменился с последнего момента появления на публике:

Что он сделал с лицом?

Он сделал косметическую процедуру со скулами, раньше такого не было.

Как же он изменился! Это, конечно, из-за лечения…

Это не Ален Делон!

Алена Делона не узнать!

Похоже, он что-то сделал с лицом, скулы стали более выразительными.

Начиная с 1957 года, Ален Делон снялся в более чем в 50 фильмах и спродюсировал больше 20. Он обладатель премии «Сезар» и является офицером ордена Почетного легиона. Несмотря на то, что в мае 2019 года актер заявил о завершении своей карьеры, ему действительно есть чем гордиться.