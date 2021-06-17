Victoria’s Secret отказалась от своих «ангелов» и переходит на «бодипозитив»

Компания Victoria’s Secret отказалась от своих «ангелов», которые на протяжении десятилетий дефилировали по подиуму на шпильках и в роскошных нарядах, украшенных камнями и фирменными крыльями. Как сообщает The New York Times, вместо этого она запустила кампанию с участием женщин, известных своими достижениями, а не формами.

Среди новых лиц бренда — футболистка Меган Рапино, представительница лыжного фристайла Эйлин Гу, модель и адвокат Палома Эсслер, актриса Приянка Чопра Джонас, трансгендерная модель Валентина Сампайо, модель и беженка из Южного Судана Адут Акеч, а также журналист и фотограф Аманда де Кадене. Как отмечает газета, столь экстремальный переход от образов сексуальных «ангелов» к лозунгу «Чего хотят женщины» является попыткой переосмыслить идею о том, что такое сексуальность.

«Когда менялся мир, мы слишком медленно реагировали. Нам нужно было перестать думать о том, чего хотят мужчины, и начать думать о том, чего хотят женщины», — признался генеральный директор компании Мартин Уотерс. Он также добавил, что бренд надеется стать глобальным защитником расширения прав и возможностей женщин. У новой кампании также будет свой совет директоров, в котором все места, кроме одного, будут занимать женщины.

Ранее Victoria’s Secret впервые пригласила открытого трансгендера стать лицом рекламной кампании. Это случилось после того, как директор по маркетингу компании Эд Разек подвергся критике за отказ выпускать трансгендеров на подиум во время показов.