В России запретили использование Opera VPN и других способов анонимизации
РКН ввёл ограничения на использование Opera VPN и VyprVPN
Их посчитали угрозами «устойчивости, безопасности и целостности» рунета.
О том, что ограничения работы двух VPN-сервисов вступят в силу уже 17 июня, Роскомнадзор объявил на своём официальном сайте.
Использование приложений Opera VPN и VyprVPN будут регулировать, чтобы не допускать обхода ограничений к запрещённым материалам, включая детскую порнографию, а также «суицидальный и пронаркотический контент».
Ограничивать сервисы не будут только для российских компаний, которые пользуются ими «в непрерывных технологических процессах». На данный момент в «белом списке» 130 компаний, но перечень могут расширить.
В РКН отметили, что Opera VPN и VyprVPN отнесли к угрозам «устойчивости, безопасности и целостности» согласно постановлению Правительства РФ от 12 февраля 2020-го.
Закон, который запрещает обходить блокировки при помощи VPN-сервисов, вступил в силу ещё в 2017 году.
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