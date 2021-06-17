В России запретили использование Opera VPN и других способов анонимизации

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Их посчитали угрозами «устойчивости, безопасности и целостности» рунета. О том, что ограничения работы двух VPN-сервисов вступят в силу уже 17 июня, Роскомнадзор объявил на своём официальном сайте.

Использование приложений Opera VPN и VyprVPN будут регулировать, чтобы не допускать обхода ограничений к запрещённым материалам, включая детскую порнографию, а также «суицидальный и пронаркотический контент».

Ограничивать сервисы не будут только для российских компаний, которые пользуются ими «в непрерывных технологических процессах». На данный момент в «белом списке» 130 компаний, но перечень могут расширить.

В РКН отметили, что Opera VPN и VyprVPN отнесли к угрозам «устойчивости, безопасности и целостности» согласно постановлению Правительства РФ от 12 февраля 2020-го.

Закон, который запрещает обходить блокировки при помощи VPN-сервисов, вступил в силу ещё в 2017 году.