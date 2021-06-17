В Азербайджане может появиться турецкая военная база

Турецкая военная база может быть построена в Азербайджане в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, его цитирует газета Hurriyet.

По его словам, этот вопрос обсуждается, а пока важно «обеспечить безопасность границ». «Переговоры, которые будут проводить между собой Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также которые проведем мы, могут развить эту тему», — отметил Эрдоган.

Напомним, в тексте Шушинской декларации, которую лидеры подписали 16 июня, отмечается, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства, а также продолжат усилия по модернизации вооруженных сил двух стран в соответствии с современными требованиями.

Добавим, сейчас Эрдоган находится с визитом в Баку.

Турция — член НАТО с 1952 года.