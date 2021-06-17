В Австралии найден крупнейший древний крокодил

Австралийские палеонтологи изучили ископаемый череп неизвестного крокодила и описали новый род и вид — Gunggamarandu maunala (родовое название переводится как «хозяин реки»). Ученые определили, что он относится к подсемейству гавиаловых крокодилов (Tomistominae) — это первая находка представителя томистомин в Австралии. Исследователи предположили, что G. maunala был самым крупным крокодилом континента. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

На протяжении кайнозойской эры в Австралии обитали крокодилы из двух подсемейств: Mekosuchinae и Crocodylinae. Мекозухии — разнообразная группа, которая включала, в частности, крупных сухопутных крокодилов, например Quinkana. Это подсемейство известно из палеонтологической летописи Австралии с эоцена. В позднем плейстоцене мекозухии исчезли, а в плиоцене появились представители Crocodylinae из рода Crocodylus, которые живут в Австралии и в наши дни: гребнистый (C. porosus) и австралийский узкорылый (C. johnstoni) крокодилы. Таким образом, до сих пор из австралийских отложений были известны окаменелости только двух групп крокодилов.

Команда палеонтологов под руководством Йорго Ристевски (Jorgo Ristevski) из Квинслендского университета решила изучить неполный череп крокодила неизвестного вида из коллекции Музея Квинсленда. В музейной документации ученые обнаружили, что образец был внесен в коллекцию в 1914 году и с тех пор так и не был описан (ранее исследователи только предполагали, что он может быть родственен гавиалам). Палеонтологи изучили окаменелость и пришли к выводу, что перед ними представитель группы Tomistominae. До сих пор ископаемые остатки томистомин были найдены по всему миру, кроме Австралии и Антарктиды. До наших дней дожил только один вид — гавиаловый крокодил (Tomistoma schlegelii), обитающий в Юго-Восточной Азии. Специалисты отнесли исследованного крокодила к новому роду и виду — Gunggamarandu maunala. Название в переводе с языков аборигенов означает «хозяин реки с дырявой головой» (имеются в виду большие височные отверстия).

Реконструкция черепа Gunggamarandu maunala Ученые нашли в музейных документах информацию о том, что череп изначально был в так называемой «старой коллекции». Это означает, что образец, скорее всего, нашли в регионе Дарлинг-Даунс (Darling Downs) на юго-востоке Квинсленда, так как музей в конце XIX века проводил там раскопки. Местонахождения окаменелостей в этом регионе обычно делят на два района: западный (преимущественно плиоценовые отложения) и восточный (преимущественно плейстоценовые отложения). Однако данные о том, в каком именно районе нашли череп, не сохранились, поэтому точный возраст ископаемого неизвестен.

Размер окаменелости превосходит размер соответствующей части черепа у гребнистого крокодила, а также у крупных мекозухий — Baru и Paludirex. Это означает, что G. maunala, скорее всего, был крупнейшим крокодилом Австралии. Авторы работы оценивают общую длину тела нового вида примерно в семь метров. Однако исследователи отмечают, что для точной оценки необходимы новые находки ископаемых остатков этого вида.