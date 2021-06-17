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В Австралии миллионы подземных пауков сбежали от потопа и сплели гигантскую мега-паутину

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После паводка в штате Виктория почва стала слишком сырой, что не понравилось паукам, которые решили эмигрировать и рванули к возвышенностям. Так на поверхности оказались миллионы членистоногих. Как сообщает Daily Mail, паутиной оказались покрыты дорожные знаки, земля, постройки и растительность. В соцсетях уже стали появляться завораживающие видео.

Ученые говорят, что эти пауки не ядовиты и почти не кусаются, а как только вода уйдет, они вернутся под землю. Но пока австралийцам придется потерпеть: на днях в штате Виктория снова пойдут дожди.

В социальных сетях местные жители шутят, что теперь на континенте не будет комаров, а птицы в ближайшее время сильно прибавят в весе.

17 июня, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
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