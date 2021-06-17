Ученые узнали, зачем ставили знак на лбу у римских купидонов

Римская вилла дель Казале (Villa Romana del Casale) — один из главных памятников позднеантичного времени на Сицилии. Она расположена примерно в 3 километрах от города Пьяцца-Армерина. О владельце огромной роскошной виллы дель Казале у исследователей нет единого мнения: одни считают ее центром поместья одного из сенаторов, другие называют владельцем римского императора Максимиана Геркулия, разделявшего правление с Диоклетианом с 286 по 305 годы. Около 3500 квадратных метров пола виллы покрывают мозаики редкой сохранности и каменные инкрустации. Мозаики содержат большое количество сцен, населенных купидонами.
На мозаиках виллы дель Казале у многих из купидонов есть отличительная особенность — их лбы отмечены символом, напоминающим букву V. Знак чаще всего выложен черными кубиками-тессерами, реже — коричневыми. Исследователи мозаик считали эту отметку своего рода товарным знаком, который ставили на свои работы мастера из Северной Африки.
Исследователь идентифицировал на мозаиках виллы дель Казале все фигуры, которые могут считаться купидонами. Изображения встречаются на 14 мозаиках, купидоны представлены в виде детей с крыльями или без. Среди них — пять морских сцен, включая три с рыбной ловлей, пять сцен с играми и четыре сцены со сбором винограда. В одних и тех же сценах на мозаиках присутствуют купидоны с отметкой на лбу и без нее. Ни один из других персонажей многофигурных композиций не помечен. Автор считает этот факт доказательством связи V-символов только с купидонами. Татуированное клеймо на лбу, отмечает он, существовало в древнеримском обществе только в одном контексте — им отмечали рабов или преступников, приговоренных к унизительному наказанию.
Такая отметка на лбу купидона-ребенка на первый взгляд может показаться неуместной. Но автор рассматривает этот сюжет в контексте традиционной римской иконографии, известной как «наказание Купидона». По замыслу художников аллегорические наказания купидонов были местью за страдания влюбленных людей. Известны сцены наказания Купидона Минервой или Дианой; на северо-африканских мозаиках присутствуют сюжеты с избиением купидонов. Там же встречаются купидоны с клеймом на лбу. В более позднее время сюжет получил распространение в европейском изобразительном искусстве. Бекманн считает, что стигматы на лбу купидонов являются частью иконографической традиции сцены наказания, доступной пониманию римлянами в контексте сурового римского права.
Вторая трактовка стигматов, которую рассматривает автор исследования, связана с понятием Servitium Amoris (рабство любви). Оно встречается в элегических произведениях Тибулла, Овидия, Проперция, которые сравнивали любовные страдания и привязанности с оковами и мучениями рабов. В рабовладельческом римском обществе рабство было популярной метафорой для описания любовных переживаний. В римской поэтической традиции влюбленный человек утрачивал свою волю, а его муки приравнивались к физическим наказаниям и социальным унижениям рабов. V-символ Бекманн интерпретирует как сокращение от «Veneris», что означает «принадлежащий к Венере». Общепринятая версия значения отметки как «товарного знака» мозаичистов из Северной Африки, по мнению исследователя, несостоятельна.
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