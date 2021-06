В Азербайджане может появиться турецкая военная база В Австралии найден крупнейший древний крокодил » Ученые узнали, зачем ставили знак на лбу у римских купидонов Канадский исследователь обратил внимание на символы в форме буквы V на лбах купидонов на мозаиках в римской вилле дель Казале на Сицилии. Автор пришел к выводу, что эти знаки не являются авторскими метками художников, а символизируют наказание. Клеймение рабов и преступников — распространенная практика в римском праве. Исследование вероятных причин стигматизации купидонов опубликовано в American Journal of Archaeology. Римская вилла дель Казале (Villa Romana del Casale) — один из главных памятников позднеантичного времени на Сицилии. Она расположена примерно в 3 километрах от города Пьяцца-Армерина. О владельце огромной роскошной виллы дель Казале у исследователей нет единого мнения: одни считают ее центром поместья одного из сенаторов, другие называют владельцем римского императора Максимиана Геркулия, разделявшего правление с Диоклетианом с 286 по 305 годы. Около 3500 квадратных метров пола виллы покрывают мозаики редкой сохранности и каменные инкрустации. Мозаики содержат большое количество сцен, населенных купидонами. Два купидона. Мозаика из римской виллы дель Казале Beckmann / American Journal of Archaeology, 2021 Купидон (Cupido) — персонаж классической мифологии, его имя означает «страстное желание». Он известен также как Амур, сын Венеры и Марса. Его визуальный образ в классическом искусстве — крылатый пухлый ребенок или подросток, иногда с луком и стрелами, поражающими сердца. На мозаиках виллы дель Казале у многих из купидонов есть отличительная особенность — их лбы отмечены символом, напоминающим букву V. Знак чаще всего выложен черными кубиками-тессерами, реже — коричневыми. Исследователи мозаик считали эту отметку своего рода товарным знаком, который ставили на свои работы мастера из Северной Африки. Сцена рыбалки. Мозаика из римской виллы дель Казале Beckmann / American Journal of Archaeology, 2021 Мартин Бекманн (Martin Beckmann) из канадского Университета Макмастера проанализировал изображения на мозаиках в сицилийской римской вилле дель Казале и пришел к выводу, что знаки в форме буквы V на лицах купидонов не являются отметкой мастерской, создавшей мозаики. Автор считает эти знаки символическим клеймом, подобным тем, которые наносили в Риме осужденным за тяжкие преступления и рабам. Исследователь идентифицировал на мозаиках виллы дель Казале все фигуры, которые могут считаться купидонами. Изображения встречаются на 14 мозаиках, купидоны представлены в виде детей с крыльями или без. Среди них — пять морских сцен, включая три с рыбной ловлей, пять сцен с играми и четыре сцены со сбором винограда. В одних и тех же сценах на мозаиках присутствуют купидоны с отметкой на лбу и без нее. Ни один из других персонажей многофигурных композиций не помечен. Автор считает этот факт доказательством связи V-символов только с купидонами. Татуированное клеймо на лбу, отмечает он, существовало в древнеримском обществе только в одном контексте — им отмечали рабов или преступников, приговоренных к унизительному наказанию. Купидон. Мозаика из римской виллы дель Казале Такая отметка на лбу купидона-ребенка на первый взгляд может показаться неуместной. Но автор рассматривает этот сюжет в контексте традиционной римской иконографии, известной как «наказание Купидона». По замыслу художников аллегорические наказания купидонов были местью за страдания влюбленных людей. Известны сцены наказания Купидона Минервой или Дианой; на северо-африканских мозаиках присутствуют сюжеты с избиением купидонов. Там же встречаются купидоны с клеймом на лбу. В более позднее время сюжет получил распространение в европейском изобразительном искусстве. Бекманн считает, что стигматы на лбу купидонов являются частью иконографической традиции сцены наказания, доступной пониманию римлянами в контексте сурового римского права. Наказание Купидона. Помпеи Beckmann / American Journal of Archaeology, 2021 Вторая трактовка стигматов, которую рассматривает автор исследования, связана с понятием Servitium Amoris (рабство любви). Оно встречается в элегических произведениях Тибулла, Овидия, Проперция, которые сравнивали любовные страдания и привязанности с оковами и мучениями рабов. В рабовладельческом римском обществе рабство было популярной метафорой для описания любовных переживаний. В римской поэтической традиции влюбленный человек утрачивал свою волю, а его муки приравнивались к физическим наказаниям и социальным унижениям рабов. V-символ Бекманн интерпретирует как сокращение от «Veneris», что означает «принадлежащий к Венере». Общепринятая версия значения отметки как «товарного знака» мозаичистов из Северной Африки, по мнению исследователя, несостоятельна.