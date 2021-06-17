Режиссер «Отряда самоубийц 2» назвал лучшие фильмы Тарантино и Скорсезе В Австралии миллионы подземных пауков сбежали от потопа и сплели гигантскую мега-паутину » Спасавший Эриксена врач озвучил первые слова игрока после возвращения в сознание Медицинский работник Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йенс Кляйнефельд, оказывавший первую помощь полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, рассказал о первых словах игрока после возвращения в сознание. Об этом сообщает RMCSport. Немецкий специалист отметил, что смог поговорить с датчанином примерно через 30 секунд после того, как он открыл глаза. На вопрос «Ты с нами?» Эриксен ответил утвердительно, добавив, что ему всего 29 лет. По этой реплике Кляйнефельд понял, что мозг датского футболиста не пострадал.