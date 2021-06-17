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Спасавший Эриксена врач озвучил первые слова игрока после возвращения в сознание

Медицинский работник Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йенс Кляйнефельд, оказывавший первую помощь полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, рассказал о первых словах игрока после возвращения в сознание. Об этом сообщает RMCSport.

Немецкий специалист отметил, что смог поговорить с датчанином примерно через 30 секунд после того, как он открыл глаза. На вопрос «Ты с нами?» Эриксен ответил утвердительно, добавив, что ему всего 29 лет. По этой реплике Кляйнефельд понял, что мозг датского футболиста не пострадал.

17 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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