«С завхозом не разговариваем» — Ермака не соединили по телефону с советником Байдена

По информации ZN.UA, в минувший понедельник, 14 июня, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз пытался пообщаться с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном: на этот раз – по телефону. Однако, как сообщают источники ZN.UA, в офисе Салливана отказались соединить своего шефа с Ермаком, позднее предложив связать его с чиновником более низкого ранга – директором по вопросам Европы Совета национальной безопасности Амандой Слот. Однако на этот раз от разговора отказался сам глава ОПУ, распорядившись перевести звонок на одного из его заместителей. По свидетельству наших источников, подобное поведение Ермака весьма неприятно удивило американскую сторону.

Андрей Ермак с первых дней пребывания на Банковой неоднократно скептически высказывался по поводу классической дипломатии и регулярно нарушает ее писанные и неписанные правила. Но если это было приемлемо для команды Трампа, то команда Байдена свято чтит дипломатический протокол. И для нынешней американской администрации глава Офиса президента – это не вице-президент, коим он себя, похоже, ощущает. Джейк Салливан мог бы пообщаться, например, с секретарем СНБОУ Алексеем Даниловым или, скажем, с главой МИД Дмитрием Кулебой, но отнюдь не с руководителем патронатной службы украинского президента.