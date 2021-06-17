Родившая десять детей за один раз женщина пропала

Партнер Госиаме Ситхоул (Gosiame Sithole), которая, как сообщалось ранее, родила десять детей за один раз, заявил прессе, что не верит в их существование. Согласно сообщению издания Daily Mail, женщина перестала выходить на связь после даты предполагаемых родов.

8 июня 2021 года появилась новость о том, что в Южно-Африканской Республике женщина за один раз родила семерых мальчиков и троих девочек. Однако, по словам отца детей, с момента отъезда Ситхоул в роддом, он ни разу не видел ни ее, ни новорожденных.

Мужчина предпринял множество попыток навестить молодую мать с детьми, но Ситхоул не сообщила о своем местонахождении. Он обзвонил несколько больниц, но ни один из врачей не смог подтвердить факт рождения десятерых детей за один раз.

Фезиве Ндваяна (Feziwe Ndwayana), представитель департамента социального развития, также заявила, что она не может быть уверена в рождении десятерых детей, потому что в последнее время Ситхоул ни с кем не выходила на связь.

Мужчина призвал общественность прекратить отправлять ему пожертвования, пока он не найдет Ситхоул вместе с детьми. Если данные о родах подтвердятся, женщина установит новый мировой рекорд.