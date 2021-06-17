Риз Уизерспун потребовался гипноз после съемок

Популярная актриса Риз Уизерспун призналась, что была вынуждена подвергнуться гипнозу, чтобы преодолеть состояние тревожности после съемок в драме под названием «Дикая», основанной на одноименных мемуарах Шерил Стрэйд.

«Я была так напугана. У меня были приступы паники в течение трех недель, прежде чем воспользовалась помощью», — отметила она.

По словам актрисы, ее угнетали не только отдельные эпизоды картины, но и необходимость быть перед камерой в полном одиночестве на протяжении многих дней.

«Я никогда не была одна в кадре так долго. Вероятно, было 25 дней съемок, когда ни одного другого актера не было. Только я, камера и рюкзак. Я думала: «Неужели это будет так скучно?», — добавила Уизерспун.

Напомним, что по сюжету героиня отправляется в одиночный поход, чтобы попытаться справиться с горем от потери близкого человека и последствиями развода. Фильм был выпущен в 2014 году и стал неожиданным кассовым хитом, заработав в три раза больше своего производственного бюджета.

Сама Риз Уизерспун претендовала на множество престижных профессиональных наград, в том числе и премию «Оскар» в номинации «лучшая женская роль», а также награду «Золотой глобус» в аналогичной категории.