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Режиссер «Отряда самоубийц 2» назвал лучшие фильмы Тарантино и Скорсезе

Джеймс Ганн поделился мнением о некоторых коллегах и перечислил названия своих любимых фильмов.

Режиссер «Отряда самоубийц 2» назвал лучшие фильмы Тарантино и Скорсезе

Ганн опубликовал в Twitter пост, в котором назвал лучшие фильмы других режиссеров. Он отметил такие кинокартины, как «Джеки Браун» Тарантино, «После работы» и «Таксиста» Скорсезе, «Когда-то на Западе» Леоне и «Плохой лейтенант» Херцога.

Джеймс Ганн неоднократно комментировал работу Мартина Скорсезе и других режиссеров.

Портал CinemaBlend сообщает, что несколько лет назад Ганн начал отстаивать фильмы про супергероев после резких замечаний от Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы.

Тогда Скорсезе заявил, что не считает фильмы Marvel настоящим кино. Ганн был опечален этим высказыванием, но по-прежнему считает Скорсезе одним из своих любимых режиссеров.

Джеймс Ганн обрел популярность благодаря серии фантастических фильмов «Стражи Галактики», которые были сняты по комиксам Marvel.

Источник фото: Legion-Media

17 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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