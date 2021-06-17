Режиссер «Отряда самоубийц 2» назвал лучшие фильмы Тарантино и Скорсезе

Джеймс Ганн поделился мнением о некоторых коллегах и перечислил названия своих любимых фильмов.

Ганн опубликовал в Twitter пост, в котором назвал лучшие фильмы других режиссеров. Он отметил такие кинокартины, как «Джеки Браун» Тарантино, «После работы» и «Таксиста» Скорсезе, «Когда-то на Западе» Леоне и «Плохой лейтенант» Херцога.

Джеймс Ганн неоднократно комментировал работу Мартина Скорсезе и других режиссеров.

Портал CinemaBlend сообщает, что несколько лет назад Ганн начал отстаивать фильмы про супергероев после резких замечаний от Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы.

Тогда Скорсезе заявил, что не считает фильмы Marvel настоящим кино. Ганн был опечален этим высказыванием, но по-прежнему считает Скорсезе одним из своих любимых режиссеров.

В ответ он отметил, что представители предыдущего поколения говорили то же самое о фильмах про гангстеров и вестернах. Ганн заявил, что предпочтения в кино постоянно меняются.

Джеймс Ганн обрел популярность благодаря серии фантастических фильмов «Стражи Галактики», которые были сняты по комиксам Marvel.

Источник фото: Legion-Media