Режиссер «Отряда самоубийц 2» назвал лучшие фильмы Тарантино и Скорсезе

Джеймс Ганн поделился мнением о некоторых коллегах и перечислил названия своих любимых фильмов.
Ганн опубликовал в Twitter пост, в котором назвал лучшие фильмы других режиссеров. Он отметил такие кинокартины, как «Джеки Браун» Тарантино, «После работы» и «Таксиста» Скорсезе, «Когда-то на Западе» Леоне и «Плохой лейтенант» Херцога.
Джеймс Ганн неоднократно комментировал работу Мартина Скорсезе и других режиссеров.
Портал CinemaBlend сообщает, что несколько лет назад Ганн начал отстаивать фильмы про супергероев после резких замечаний от Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы.
Тогда Скорсезе заявил, что не считает фильмы Marvel настоящим кино. Ганн был опечален этим высказыванием, но по-прежнему считает Скорсезе одним из своих любимых режиссеров.
Джеймс Ганн обрел популярность благодаря серии фантастических фильмов «Стражи Галактики», которые были сняты по комиксам Marvel.
Источник фото: Legion-Media
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