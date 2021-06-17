Психологи перечислили особенности склонных к секстингу людей

Секстинг — это пересылка личных фотографий, сообщений интимного содержания посредством современных средств связи. Психологи выяснили, что люди, которым нравится рассылать откровенные сообщения, как правило, склонны к нарциссизму и макиавеллизму. Нарциссизм проявляется в личности тягой к самовозвеличиванию, гордости, эгоизме и отсутствии сочувствия. Макиавеллизм — манипуляциями и эксплуатацией других, циничным пренебрежением к морали и сосредоточением на собственных интересах, обмане.
Оказалось, что совместное использование трех типов сексуальных сообщений (экспериментальных, рискованных и провокационных) было продиктовано чертами макиавеллизма и нарциссизма, но не психопатией. «Результаты показали, что мальчики с большей вероятностью были вовлечены в рискованный секстинг и в формы секстинга с отягчающими обстоятельствами. Мужчины чаще занимались секстингом под давлением, например, со стороны партнера», — сообщили психологи.
Пожилые участники с большей вероятностью были вовлечены в обмен собственными материалами и рискованным секстингом. А молодые участники показали интерес к секстингу без согласия и под давлением. Ученые предположили, что это может быть оттого, что подростки «менее ориентированы на будущее» и проявляют меньше заботы о «последствиях отягченных форм секстинга».
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