Почти четверть россиян на грани голода

Более трети жителей России (37%) находятся в режиме постоянной экономии денег, показал опрос, проведенный банком «Открытие».Согласно исследованию, 23% российских граждан экономят на еде, 40% — на одежде и обуви.Больше половины — 55% — режут расходы на гаджеты, 62% — на путешествия, 71% — развлечения.Ни в чем себе не отказывают 7% респондентов, тогда как в отдельных регионах доля «затянувших пояса» приближается к половине населения.

Так, в Центральном федеральном округе в режиме постоянной экономии находятся 47% россиян, в Сибири — 43%. Самая низкая доля зафиксирована на Урале и Северном Кавказе (по 30%).

Каждого пятого в России заставила экономить пандемия, уронившая российский ВВП, ударившая по курсу рубля и отбросившая уровень жизни к отметкам 10-летней давности.

Ограничить расходы в связи с кризисом были вынуждены 33% жителей Северного Кавказа, 29% жителей Урала. Реже такой ответ давали живущие в ЦФО (13%) и на Дальнем Востоке (14%).

65% экономящих заявили, что как экономили постоянно или до начала коронакризиса, так продолжают это делать и сейчас.

По данным Росстата, напомним, в 2020 году реальные располагаемые доходы россиян просели на 3,5%, а в первом квартале 2021-го — на 3,6%.

В январе-марте в среднем, согласно статистике, граждане РФ жили на 32612 рублей в месяц.

Средняя зарплата работающего населения составила 51229 рублей и прибавила 2% в реальном выражении, однако подавляющее большинство таких денег не видели.

Медианная зарплата — то есть уровень, относительного которого половина граждан находится выше, а половина ниже, — составляет лишь 27 тысяч рублей.

Около этой отметки находится и медианный доход всех жителей страны.

Согласно Росстату, лишь 6,4% россиян имеют доход от 75 тысяч рублей в месяц, тогда как 80,1% зарабатывают меньше 45 тысяч. Больше половины — 53,7% — живут на сумму меньше 27 тысяч рублей в месяц, то есть 12 долларов в день.

Каждый третий — 34,5% — имеет доход до 19 тысяч рублей, то есть вынужден жить на 633 рубля, или 8,4 доллара в день.

Каждый пятый — 20,4% — получает до 14 тысяч рублей, или 6,2 доллара в день, а у 9,7% населения доходы не превышают 10 тысяч рублей в месяц.