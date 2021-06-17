Победившая рак известная актриса назвала «странный» симптом смертельной болезни

Оливии потребовалось почти четыре года, чтобы узнать диагноз после появления первых симптомов в октябре 2014-го. Победив болезнь, актриса хочет повысить осведомленность людей о ее симптомах. Оливия поделилась своим «очень странным симптомом» рака поджелудочной железы — румянец на лице.

«Все говорили мне в течение четырех лет, что у меня была перименопауза. Но в то время ее не было, она есть сейчас», — рассказала она. Актриса также призывает людей старше 40 лет обратиться к врачу, если они заметят «необычную дефекацию в течение длительного времени».

По мере роста опухоли симптомы заболевания «могут приходить и уходить», уточнили в британском Фонде рака поджелудочной железы (Pancreatic Cancer UK), амбассадором которого является актриса. Они назвали общие симптомы болезни, среди которых: боль в животе или спине, потеря веса, расстройство желудка. Боль может начаться как общий дискомфорт или болезненность в области живота, а может распространиться на спину, пояснили в благотворительной организации. Дискомфорт может становиться сильнее при лежании, а перемещение корпуса вперед иногда способно приносить облегчение.

Среди дополнительных симптомов специалисты назвали потерю аппетита, желтуху, измененное поведение кишечника, недавно диагностированный диабет, проблемы с пищеварением, усталость, слабость. Любой из этих симптомов, который длится в течение четырех недель или дольше, должен быть исследован врачом.

Углубляясь в симптомы болезни, проявившиеся в изменениях поведения кишечника, следует обратить внимание на запор или диарею (жидкий кал). Рак поджелудочной железы также может вызвать бледный маслянистый кал (стеаторею). Этот тип кала может ужасно пахнуть, плавать и трудно смываться в унитаз. Такой кал — явный признак жира в фекалиях, который может свидетельствовать о том, что пища не переваривается должным образом.