Пэрис Хилтон украсила обложку Vogue

Американская бизнесвумен Пэрис Хилтон украсила обложку летнего номера журнала Vogue Czechoslovakia.

На обложке глянца Пэрис позирует в зеленой куртке Nina Ricci, поверх которой накинула тренч, а также солнцезащитных очках бренда Fendi. Блондинка дополнила образ ярким макияжем глаз и красной помадой.

Фотографом выступил Кэмерон Постфоруш, который регулярно снимает моделей и знаменитостей для Vogue. Сама съемка проходила в Лос-Анджелесе.

Пэрис Хилтон — это не просто звезда, Пэрис Хилтон — феномен. Во времена пика ее популярности, когда прессу заполняли скандальные фотографии с вечеринок, папарацци могли заработать миллион долларов за один-единственный снимок с ней. Она была инфлюенсером задолго до того, как мы узнали о таком слове. Она делала селфи задолго до того, как смартфоны превратили всех нас в нарциссов. – описывает женщину редакция издания.