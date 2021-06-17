«Он и в реальной жизни бог»: Пратт восхитился Хемсвортом после съемок в «Торе»

Звезда «Стражей Галактики», а по совместительству муж дочери Шварценеггера Крис Пратт расхвалил Криса Хемсворта в новой части приключений бога-громовержца. Двум Крисам повезло сняться вместе в одном проекте и проверить профессионализм друг друга.

Сейчас, когда съемки уже завершились, Пратт поспешил поделиться своими впечатлениями, не боясь, что Хемсворт их случайно услышит. Так, актер поведал, что, познакомившись с Крисом лично, осознал, почему Тайка Вайтити принял решение доверить главную роль именно ему.

«Хемсворт великолепен, он очень хорош. Он великолепен в «Торе», люди будут действительно поражены, когда увидят, что он и Тайка сделали для этого фильма. Это абсолютно другой уровень. Он всегда доводит начатое дело до конца, и это восторг. Я просто был вдохновлен его присутствием на съемочной площадке. Крис — бог и в реальной жизни», — приводит слова актера CinemaBlend.

Сейчас зрители с еще большим нетерпением ждут, когда наконец смогут увидеть новые приключения сына Одина и остальных героев. Пока же им остается только мучиться, ведь официальный релиз запланирован на 5 мая 2022 года.

Источник фото: Legion-media