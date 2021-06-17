Нефть дешевеет, Brent пытается удержаться выше $74 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов проседают на фоне укрепления доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС, американского Центробанка).

По состоянию на 8:35 мск августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на $0,15 до $74,24, а июльские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,12 до $72,03 баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, вчера «торги по нефти завершились снижением». «По итогам дня марка Brent упала на 0,56% до $73,86 за баррель. На американской сессии цена повышалась до $74,92», — говорится в обзоре эксперта.

По его словам, «снижение нефтяных котировок было вызвано резким укреплением доллара США после заседания ФРС США». «Представители ФРС расстроили инвесторов прогнозом переноса повышения процентных ставок на 2023 год, раньше, чем ожидалось. Участники рынка отметили, что в 2023 году ставки могут быть повышены два раза», — подчеркивает Антонов.

Тем временем, констатирует он, «Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе запасы нефти упали гораздо сильнее, чем ожидалось», в то же время «добыча нефти в США увеличилась на 200 тыс. баррелей в день до 11,2 млн баррелей в день».

«Укрепление доллара заставило покупателей отступить. В среду цена приближалась к промежуточному сопротивлению $75 за баррель. Если доллар не будет корректироваться, есть риски остаться под уровнем 75 руб. на 2-3 дня. Основная цель находится выше около $80 за баррель», — подытоживает аналитик.

Напомним также, что в конце I квартала 2020 года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Впрочем, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

В течение 2020 года страны ОПЕК+ проводили встречи, корректируя параметры сделки с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке, — начав с мая сокращать нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, они в августе ослабили ограничения до 7,7 млн на период до конца 2020 года.

1 апреля страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать нефтедобычу: в мае и июне — на 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле — на 450 тыс. баррелей в сутки.

1 июня министры ОПЕК+ провели самое короткое за всю историю заседание и в течение 15-20 минут приняли рекомендацию министерского мониторингового комитета сохранить намеченные планы по увеличению нефтедобычи в июле.