Названа главная задача мировой экономики — МВФ

В этом году мировая экономика должна сфокусироваться в первую очередь на задаче по вакцинированию населения, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, которую цитирует CNBC. Она назвала это основным направлением для усилий в ближайшее время.

«Политика в сфере вакцинации в этом, а возможно и в следующем году, будет самой важной частью экономической политики, в плане значимости она может превзойти даже денежно-кредитную и налоговую политику», — сказала Георгиева. Чтобы мир смог добиться устойчиво высокого уровня экономического роста, необходимо вакцинировать всех, уверена руководитель МВФ.

В апреле в МВФ заявляли, что конец кризиса «виден все лучше». Свои оценки фонд основывал на более высоких темпах вакцинации и сохранении денежных и налоговых стимулов, прогнозируя рост мировой экономики на уровне в 6 процентов в этом году и 4,4 процента — в следующем. Однако реализация таких показателей серьезно зависит от того, как будут развиваться программы вакцинации, в том числе в небогатых странах.

В МВФ также говорили о необходимости инвестировать в быстрое распределение вакцин. На эти цели предлагалось направить 50 миллиардов долларов, что, по мнению организации, в итоге может принести мировой экономике доходы в девять триллионов долларов.

Мнение МВФ о необходимости поддержать вакцинацию на мировом уровне поддержал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. При этом он заявил, что страны должны поделиться препаратами от коронавируса с нуждающимися регионами.