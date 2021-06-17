Назван самый опасный штамм коронавируса

Британские медики назвали индийский штамм коронавируса наиболее опасным и заразным. Об этом говорится в опубликованном в журнале The Lancet исследовании.

Специалисты проанализировали случаи заболевания в Шотландии в период с 1 апреля по 28 мая 2021 года. Были изучены 99 процентов историй болезни пациентов. За рассматриваемый период было зарегистрировано 19 543 подтвержденных случая заражения SARS-CoV-2. Основываясь на полученных данных, ученые пришли к выводу, что риск госпитализации при заражении индийским штаммом COVID-19 (так называемый Delta) в два раза выше, чем при заражении британским штаммом (Alpha).

Медики также отметили, что риск госпитализации был значительно выше у пациентов с пятью или более сопутствующими заболеваниями.

Также в исследовании говорится, что вакцинация является достоверным методом снижения риска инфицирования. Кроме того, выяснилось, что вакцины Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech оказались менее эффективны в борьбе с индийским штаммом, чем с британским. Однако медики отметили, что у них не было достаточного количества госпитализаций, чтобы сравнивать вакцины в этом отношении.

Так называемый индийский штамм коронавируса был обнаружен в Индии в апреле 2021 года.