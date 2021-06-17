Найдены древнейшие отпечатки пальцев

Британские археологи обнаружили отпечатки пальцев двух людей на керамических осколках древностью в пять тысяч лет, обнаруженных на стоянке Несс-оф-Бродгар. Дальнейшие исследования показали, что их оставили молодые мужчины 13–20 и 15–22 лет. О находке сообщает BBC.

Древние отпечатки пальцев на керамике не являются большой редкостью, однако раз за разом приковывают внимание археологов, так как представляют собой ценный источник информации. При должном качестве таких следов криминалистические методы позволяют узнать пол и примерный возраст древнего гончара, но это происходит далеко не всегда. Так, в Дании нашли отпечаток пальца, оставленный около 5500 лет назад, но он не нес никакой информации, поскольку, видимо, был оставлен случайно.

На археологической стоянке Несс-оф-Бродгар на севере Шотландии с 2006 года ведутся раскопки крупного неолитического поселения, относящегося к 3300–2200 годам до нашей эры. За время работ здесь обнаружили жилые и ритуальные здания, каменные орудия, кремированные останки животных, а также более 80 тысяч обломков керамических изделий. В апреле 2021 года стало известно, что на одном из таких фрагментов археологи обнаружили неинформативный отпечаток пальца, после чего исследовательские работы продолжились.

Археологические работы на стоянке Несс-оф-Бродгар

Археологи из Университета высокогорья и островов обнаружили на осколках глиняных сосудов, найденных во время раскопок на стоянке Несс-оф-Бродгар, два новых отпечатка пальца. Детальный анализ показал их хорошее качество, позволяющее установить пол и примерный возраст людей, оставивших эти «послания».

Отпечатки были переданы для дальнейшей экспертизы канадскому профессору Кенту Фаулеру (Kent Fowler) из Манитобского университета. Измерив плотность и ширину папиллярных узоров и сделав поправку на усадку глины во время сушки и обжига, ученый пришел к выводу, что их оставили двое молодых мужчин, живших около пяти тысяч лет назад. Скорее всего, одному было от 13 до 20 лет, а второму – от 15 до 22.

Руководитель раскопок в Несс-оф-Бродгар Ник Кард (Nick Card) добавил, что неизвестным остается, мог ли подросток самостоятельно изготавливать керамическую посуду или делал это под наблюдением опытного гончара. Кроме того, ученый хотел бы выяснить, всех ли детей в раннем возрасте привлекали к такой работе или это был удел избранных.