Міжнародний трибунал по МН17 опублікував чіткі докази про обстріли України з російської території

Сторона обвинувачення у справі МН17 розповіла про артилерійські обстріли з території Росії цілей на території України біля українсько-російського кордону, що мали місце влітку 2014 року.

Це відбулося у четвер під час чергового засідання суду у Нідерландах у справі збиття літака рейсу МН17 на Донеччині у липні 2014 року.

У ході засідання було продемонстровано перехоплену розмову між двома обвинуваченими Сергієм Дубінським та Олегом Пулатовим від 17 липня 2014 року о 09.31. На записі полковник ГРУ Генштабу ЗС РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубінський повідомляє підполковнику ГРУ Олегу Пулатову про те, що зараз до нього «Крот» (інший обвинувачений у справі – Леонід Харченко) привезе «Бук-М» і цей зенітно-ракетний комплекс треба буде поставити у район Первомайського.

Поруч з цим під час розмови Пулатов просить Дубінського забезпечити артилерійський удар з території РФ по скупченню українських військових біля села Григорівка Донецької області у безпосередній близькості до українсько-російського кордону.

«Пулатов також запитує, чи «східний сусід» може влаштувати українській армії пекло біля Григорівки. А Григорівка – це село за Степанівкою, біля українсько-російського кордону. У низці інших перехоплених телефонних розмов також містяться запити «днр» про артилерійську підтримку з російської боку», — заявив державний прокурор Вард Фердінандуссе.

Продемонструвавши візуальну презентацію щодо конфлікту станом на 16 липня, прокурор зазначив, що на той час українська сторона просувалася з боку Григорівки у напрямку Маринівки Донецької області у безпосередній близькості до кордону з РФ.

«Багато джерел у справі стверджують, що «днр» отримала бойову підтримку у формі артилерійського вогню з території РФ», — зазначив Фердінандуссе, додавши, що Росія це заперечує.

Під час засідання також було продемонстровано повідомлення від СБУ та британського мовника BBC про те, що у той час по позиціях українських військових біля Маринівки наносився артилерійській вогонь з території РФ.

Крім того, сторона обвинувачення повідомила про розслідування групи Bellingcat щодо артилерійських ударів з території РФ по цілях на території України. Було зазначено, що розслідувачі встановили щонайменше 136 місць, по яких вівся такий вогонь, та 133 місця на російській території, звідки здійснювалися артилерійські обстріли. Також на засіданні суду було продемонстровано відповідну карту з інформацією з розслідування.