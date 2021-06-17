Марке Zara объявили бойкот в сети после оскорбления ее сотрудницей целого народа

В сети начали бойкотировать испанскую масс-маркетовую марку Zara из-за оскорбления целого народа одной из его сотрудниц. Об этом сообщает NBC News.

В интернете распространилась переписка главного дизайнера женского отдела Zara Ванессы Перилман (Vanessa Perilman) c палестинским манекенщиком Кахером Хархашем (Qaher Harhash), который выступил в защиту жителей крупного города Газа, который находится в составе Палестинской национальной администрации. На скриншотах сообщений, которыми поделился в Instagram Хархаш, сотрудница Zara критикует позицию молодого человека.

Женщина пишет: «Возможно, если бы ваши люди получили образование, они бы не взрывали больницы и школы в Газе, в финансировании которых помогал Израиль. Люди в моей индустрии знают правду об Израиле и Палестине, и я никогда не перестану защищать Израиль. <…> Израильтяне не учат детей ненавидеть и бросать камни в солдат, в отличие от вашего народа».

Публикация Хархаша стала вирусной, в результате чего Перилман и компания Zara подверглись массовой критике в сети. Публичные личности и блогеры начали призывать бренд уволить некомпетентную сотрудницу, оскорбившую палестинский народ. По информации издания, в Instagram и других социальных сетях появились десятки тысяч подобных постов.

Манекенщик признался, что был ошеломлен тем, что такой влиятельный человек в сфере моды вступил с ним в конфликт по животрепещущей теме.

В свою очередь представители компании Inditex, владеющей брендом Zara, заявили, что не приемлют неуважения к какой-либо культуре, религии, стране, расе или убеждениям. «Мы осуждаем эти комментарии, поскольку они противоречат нашим главным ценностям, и сожалеем о том, что они оскорбили чувства людей», — добавили они.

Ванесса Перилман также принесла свои извинения Хархашу. Тем не менее, руководители Zara пока не сообщили об увольнении дизайнера с должности.

Обострение конфликта началось на фоне столкновений израильтян и палестинцев в День Иерусалима, который отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города по итогам Шестидневной войны 1967 года. Палестина называет Восточный Иерусалим (Аль-Кудс) оккупированной территорией, что подкреплено резолюциями СБ ООН, Израиль же считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей.