“Маємо прискорити вступ України в НАТО”: депутат від партії Макрона відвідав Донбас

Французький депутат від правлячої партії “Вперед, Республіко!” П’єр Персон відвідав Донбас і заявив про необхідність прискорення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

Про це Персон написав у Twitter.

Я хотів ще раз підтвердити французьку підтримку українцям. Однак просто моральної підтримки не достатньо. Ми не можемо продовжувати закривати очі. Ми маємо пришвидшити процес інтеграції України до НАТО та Євросоюзу П’єр Персонфранцузький політик

Персон також наголосив, що бої на Донбасі “аж ніяк не є громадянською війною”, як стверджує кремлівська пропаганда.

“Я побачив на місцях разючі розбіжності між намірами, закріпленими у Мінських домовленостях, що передбачали режим припинення вогню та примирення, та реальністю військових дій (бомбардувань та снайперських атак), яких щодня зазнає українська армія та мирні жителі на передовій”, – написав політик.

П’єр Персон є депутатом Національних зборів Франції, колишнім заступником керівника партії та другим номером партії президента Еммануеля Макрона “Вперед, Республіко!”. Персон також входить до його найближчого оточення французького президента.