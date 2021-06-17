Литва может отгородиться от Беларуси забором

По ее словам, в последнее время наблюдается увеличения потока нелегальной миграции. «Мы обсуждаем этот вопрос, проводим исследование возможности установки физического забора. И стоить он будет, видимо, 15 миллионов евро», — отметила Билотайте.

Рассматриваются разные варианты ограждения — одиночное, двойное, с колючей проволокой или сигнализацией, уточнила пресс-секретарь главы МВД Лина Лауринайтите-Григене.

Ранее в МИД Литвы обвинили Белоруссию в использовании нелегальных мигрантов как оружия для гибридных атак на Европу. По данным пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли почти 400 мигрантов — в пять раз больше, чем за весь 2020-й.