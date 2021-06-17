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Литва может отгородиться от Беларуси забором

Литва может построить забор на границе с Белоруссией. Об этом заявила министр внутренних дел Агне Билотайте, ее цитирует Delfi.

По ее словам, в последнее время наблюдается увеличения потока нелегальной миграции. «Мы обсуждаем этот вопрос, проводим исследование возможности установки физического забора. И стоить он будет, видимо, 15 миллионов евро», — отметила Билотайте.

Рассматриваются разные варианты ограждения — одиночное, двойное, с колючей проволокой или сигнализацией, уточнила пресс-секретарь главы МВД Лина Лауринайтите-Григене.

Ранее в МИД Литвы обвинили Белоруссию в использовании нелегальных мигрантов как оружия для гибридных атак на Европу. По данным пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли почти 400 мигрантов — в пять раз больше, чем за весь 2020-й.

17 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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