Китайские космонавты прибыли на недостроенную орбитальную станцию

Со строящейся китайской орбитальной станцией «Тяньгун» состыковался китайский космический корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту. Об этом сообщают СМИ КНР со ссылкой на сообщение Китайской программы пилотируемых полетов.

Уточняется, что в состав экипажа входят Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин. Состояние экипажа оценивается как хорошее, запуск осуществлен успешно. Задачей космонавтов будет сборка и подключение оборудования, доставляемого на модуль грузовыми кораблями.

Корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-2 °F», стартовавшей с космодрома «Цзюцюань». Это 19-й полет корабля с космонавтами с начала реализации в КНР программы пилотируемых полетов в космос.