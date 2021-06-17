Китай выбрал новую жертву после войны с Alibaba

Расследование может помешать IPO (выходу на биржу) Didi в США. По данным источников издания, сервис обвиняют в вытеснении с рынка более мелких конкурентов и в непрозрачном ценообразовании. Регулятор призвал компанию провести «самоинспекцию» и соблюдать законодательство, иначе возможны штрафы.

IPO может быть крупнейшим размещением китайской компании в Нью-Йорке со времен выхода на биржу Alibaba в 2014 году. Сервис рассчитывает на оценку до 100 миллиардов долларов.

Ранее китайские власти ополчились на Ant Group. Они велели приостановить размещение акций Ant Group, выходившей на китайский фондовый рынок. Затем компанию вынудили трансформировать ее бизнес, отдав больше контроля государству.