Известный актер-трансгендер выпустил мужские туфли на шпильке

Голливудский актер Билли Портер стал лицом капсульной коллекции гендерно-нейтральной обуви в сотрудничестве с популярным брендом Jimmy Choo. Выпуск линейки был приурочен к началу Pride Month – акции, посвященной сообществу ЛГБТ+.

Коллекция включает ботильоны Bryelle, ботинки на платформе Britney, туфли-лодочки Love и мокасины Foxley, а также сумку Derek, доступную в нескольких оттенках.

Обвуь могут носить как женщины, так и мужчины – размерный ряд варьируется от 36 до 45 размера, а цены – от 550 до 825 долларов.

«Эта линия посвящена моей маме, которая, будучи инвалидом, мечтала ходить в обуви на высоком каблуке. Ей так и не удалось осуществить эту мечту, но я должен быть ее доверенным лицом, чтобы это увидел весь мир», – заявил Билли.

Культовый обувной бренд на фоне сотрудничества с актером внесет пожертвование в размере 100 000 долларов в пользу некоммерческой организации Trevor Project, которая занимается предотвращением самоубийств среди ЛГБТ-молодежи.