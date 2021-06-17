Игру Doom запустили на умной лампочке из Ikea

С момента появления игры Doom в 1993 году энтузиасты пытаются запустить классический шутер буквально на любой электронике, имеющей хотя бы какую-то логическую микросхему. Новейшая нестандартная попытка, увенчавшаяся успехом — успешный запуск игры на умной лампочке Ikea Trådfri GU10 345 RGB LED. Это сделала команда Next-Hack с помощью модифицированной версии ПО.

Энтузиасты слегка схитрили. В отличие от множества уже использованных для запуска Doom устройств, включая современные калькуляторы, лампочка из известной торговой сети не имеет ни кнопок, ни сенсоров, ни дисплея. Next-Hack пришлось добавить их к микросхеме MGM210L RF, ответственной за умные функции лампочки, а также серьёзно доработать саму игру для того, чтобы она смогла хоть как-то работать на 108 Кбайт оперативной памяти устройства, ядре Cortex M33 с частотой всего 80 МГц и 1 Мбайт постоянной памяти.

Даже после этого пришлось многое сделать для того, чтобы игра наконец заработала — добавить памяти, заставить лампочку работать со звуком и провести сложную настройку ОЗУ. Тем не менее усилия увенчались успехом — для лампочки производительность действительно впечатляющая.