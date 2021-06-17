Хайди Клум затравили за «голое» фото в поддержку сборной по футболу

48-летняя модель была уверена, что вид ее груди позволит немцам одолеть Францию.

Модель Хайди Клум оголила грудь в поддержку сборной Германии по футболу и навлекла на себя гнев в Сети. Во вторник, 15 июня, на поле вышли немцы и французы: именитые команды Европы должны были сойтись в очной встрече.

Все болельщики прекрасно понимали — поражение для одной из команд означает проблемы при дальнейшей квалификации.

Клум, желающая поддержать спортсменов, не нашла ничего лучше, как опубликовать на личной странице в Instagram откровенное фото, на котором наполовину обнажила грудь, а заодно сверкнула абсолютно плоским животом.

«Удачи сегодня, Германия», — подписала она.

Судя по всему, такая инициатива пришлась по душе не всем подписчикам модели. Уже спустя несколько часов Клум вынуждена была закрыть комментарии, что, впрочем, не мешало хейтерам писать гадости на других ресурсах.

«Ну и кого это должно было вдохновить?», «Может, уже хватит оголяться? Вроде уже не юная», «Разврат и пошлость», «С возрастом совсем голову припекает, видимо», — негодовали они.