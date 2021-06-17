Голова НБУ Кирило Шевченко їздив до Росії у 2016 році на інструктаж до Януковича

Як вдалося з’ясувати волонтерам міжнародної спільноти InformNapalm, Кирило Шевченко (зараз голова НБУ) та Євген Мецгер (зараз голова державного Укрексімбанку) їздили до Росії у 2016 році. Можлива причина – ситуація із спецконфіскацією активів Януковича та його оточення.

Інформація про осіб, які до 2019 року тим чи іншим чином потрапляли у Росію, була отримана завдяки роботі волонтерів, які збирають інформацію в контексті розкриття військових злочинів, що чинила держава-агресор Росія у гібридній війні проти України. Так стало відомо, що 16 серпня 2016 року Кирило Шевченко (на той момент – голова державного Укргазбанку) та Євген Мецгер (директор департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку, а невдовзі – член правління) о 10:10 ранку в одному й тому ж літаку, що вилітав з аеропорту Бориспіль, вирушили до Мінська рейсом 844. Там вони о 12:20 пересіли на літак до Москви, де опинилися о 13:40. До 19:50 Мецгер та Шевченко виконали свої завдання у Москві, повернулися у Мінськ о 21:10 та пересіли на літак до Києва, який вилетів о 22:30 та опинився в аеропорту Жуляни о 23:30.

Така поведінка у 2016 році – за межею прийнятного для голови одного з найбільших в Україні державних банків. Навіщо Шевченку ризикувати та їхати у державу-агресора? Найвірогідніша причина: перемовини з людьми, які не можуть виїхати з Росії, щоб зустрітися в більш безпечній для Шевченка та Мецгера юрисдикції. Йдеться про Януковича та його найближче оточення, зокрема Сергія Курченка.

Вивести вкрадені в українців гроші Януковичу та його оточенню, зокрема Курченку, було дуже нелегко. Широко відома у світі історія зі спецконфіскацією грошей Януковича. Рішення про неї прийняв Краматорський міський суд, але всі нюанси рішення були штучно засекречені. Врешті-решт таємне рішення Краматорського суду опублікувала… Al Jazeera, виклавши 95 сторінок юридичного тексту. З тексту рішення стало зрозуміло, що компанія «ВЄТЕК», створена Курченком для кримінальних та корупційних оборудок, незаконно привласнила мільярди гривень. Зокрема – 500 мільйонів гривень державного Укргазбанку.

Таким чином, у Укргазбанку знаходилися активи, контрольовані «сім’єю», людьми Курченка тощо. Отримати та вивести ці активи, врятувавши їх від спецконфіскації, можна лише за умови керування банком та згоди людей, які записали на себе ці активи. Це означає, що правоохоронні органи в Україні мають зацікавитися операціями, які у 2016 році та пізніше проводилися в Укргазбанку. З великою ймовірністю, вони знайдуть сліди виводу грошей сім’ї за фіктивними договорами туди, де вони вже недоступні українському правосуддю.

Інформація про контакти Кирила Шевченка у Росії не могла отримати належної оцінки від волонтерів-розслідувачів міжнародної спільноти InformNapalm до недавніх подій. У ЗМІ почали з’являтися повідомлення, що «Сбербанк» нібито хочуть вивести з-під санкцій та вже домовилися про це в НБУ, а покупцем буде дуже впливовий у фракції «Довіра» аграрний магнат Андрій Веревський («Кернел»). За інформацію інших джерел, питанням займаються також нардепи тієї ж фракції «Довіра», Віталій Хомутиннік та народний депутат Андрій Іванчук. Саме Іванчук нібито веде перемовини з російською стороною (від неї виступає Герман Греф). Суть перемовин – дозвіл з Росії на продаж «Сбербанку» (зараз знаходиться під санкціями РНБО) українському покупцеві. Зрозуміло, що така передача неможлива без санкції з боку НБУ. Голова НБУ Кирило Шевченко – теж у периметрі угоди, і він дуже близький до Іванчука: старий друг та соратник Андрія Іванчука, Олександр Присяжнюк, очолює створений Кирилом Шевченком «Офіс Національного банку України», який дуже скидається на «апарат смотрящего». Пан Присяжнюк також є зятем покійного Василя Джарти, «смотрящего за Кримом» часів Януковича.

Фото: народні депутати Андрій Іванчук (зліва) та Олексій Устенко (справа)

Нещодавно, 15 червня, народні депутати Андрій Іванчук та Олексій Устенко подали низку правок у проєкт закону про корпоративне врядування у банках (4367). Ці правки скасовують повноваження Ради НБУ, знищують посади, на які Шевченку не вдалося призначити своїх людей, та роблять Нацбанк одноосібно керованим органом. Таким чином, є ознаки, що перемовини голови НБУ Кирила Шевченка з Росією та людьми Януковича продовжуються.