Финляндия снимает ограничения на въезд в страну

Также свободным пропуском будут пользоваться люди, в течение полугода переболевшие COVID-19. Подтвердить это нужно будет официальной справкой на английском, финском или шведском языках.

Новые правила будут действовать для путешествующих по работе и для всех остальных жителей стран ЕС. Им не нужно соблюдать карантин и проходить тест на коронавирус на территории Финляндии. Всем остальным, в том числе родственникам граждан Финляндии из России, придется пройти тест через 72 часа после приезда и до этого находиться на добровольном карантине.