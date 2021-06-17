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Финляндия снимает ограничения на въезд в страну

Послабления вводятся в Финляндии с 21 июня. Как сообщает Yle, без тестов и карантина в страну можно будет въезжать гражданам Евросоюза, прошедшим полный курс вакцинации не позднее, чем за две недели до поездки.

Также свободным пропуском будут пользоваться люди, в течение полугода переболевшие COVID-19. Подтвердить это нужно будет официальной справкой на английском, финском или шведском языках.

Новые правила будут действовать для путешествующих по работе и для всех остальных жителей стран ЕС. Им не нужно соблюдать карантин и проходить тест на коронавирус на территории Финляндии. Всем остальным, в том числе родственникам граждан Финляндии из России, придется пройти тест через 72 часа после приезда и до этого находиться на добровольном карантине.

17 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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