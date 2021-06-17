В фильме «Дьявол носит Prada» нашли истинного злодея

В фильме режиссера Дэвида Френкеля «Дьявол носит Prada» нашли истинного злодея. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Долгое время фанаты комедийной драмы распространяли теорию о том, что худшим персонажем картины является вовсе не начальница главной героини в исполнении Мерил Стрип, а ее молодой человек, которого сыграл Эдриан Гренье. Его персонаж Нейт решает разойтись с Энди, когда ее карьера в престижном журнале Runway начинает набирать обороты, и обижается, что она ставит работу выше личной жизни. По этой причине поклонники начали рассматривать Нейта в качестве антагониста, отметив, что он не может поддержать свою девушку в трудный момент.

Гренье признался, что был удивлен, когда впервые услышал эту теорию. «В то время я был таким же незрелым, как и он, поэтому не видел его недостатков, но, поразмыслив, я смог понять эту точку зрения», — сказал актер. Он добавил, что его герой был «хрупким и раненым мальчишкой».

Фильм «Дьявол носит Prada» был создан по одноименному роману Лорен Вайсбергер. В нем рассказывается история ассистентки редактора одного из крупнейших нью-йоркских модных журналов.