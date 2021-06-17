Экс-телохранитель Питта и Джоли раскрыл их секреты: «Он рассказывал о Дженнифер»

Сотрудничество мужчины с одной из самых известных пар Голливуда началось, когда их отношения только зарождались.

Марк Бехар, работавший телохранителем оскароносных актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, дал эксклюзивное интервью для In Touch. Бехар поделился, как вели себя бывшие возлюбленные, когда их роман был только на уровне слухов, а также прокомментировал битву за опеку.

Должность личного охранника Марку предложили в 2004 году, когда шли съемки блокбастера «Мистер и миссис Смит». По словам Бехара, его нанял Питт, после чего Анджелина сказала: «Ты мне тоже нужен». Тогда ему стало понятно, к чему все идет, ведь «химия» между парой чувствовалась, даже когда они выходили из ролей.

«Это было похоже на учебу в старшей школе и обмен записками между друзьями», — рассказал телохранитель о времени, которое он провел с Джоли и Питтом в начале их романа.

На тот момент голливудский сердцеед все еще состоял в браке со звездой сериала «Друзья» Дженнифер Энистон. До развода дошло только в октябре 2005 года.

«[Брэд] рассказывал мне о Дженнифер. Он сказал, что их отношения уже не так хороши, и было похоже, что налетел торнадо и унес его [с Анджелиной]», — отметил Бехар.

Питт и Джоли поженились в августе 2014 года, их брак продержался пять лет, за которые пара обзавелась шестью родными и приемными детьми. Экс-телохранитель звезд признался, что удивлен тем, как далеко зашла борьба актеров за детей.

«Когда перед их лицами ставят камеру и они дают интервью, то улыбаются и смеются, но за кадром есть все эти юристы, и они действительно сражаются», — подчеркнул он.

Источник фото: Legion-Media

Автор: Карпова Яна