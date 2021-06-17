Доллар «сорвался с тормозов» после заседания ФРС

Доллар заметно дорожает на форексе второй день подряд на итогах заседания Федеральной резервной системы США, которая впервые с начала беспрецедентных стимулирующих мер дала сигнал о будущем ужесточении политики.Индекс доллара, отражающий курс к шести ключевыми мировыми валютам, прибавляет 0,6% в четверг после скачка на 0,9% в среду и показывает рост на 1,5% за два дня — рекордный с обвала рынков в марте 2020 года.

Курс евро к доллару снижается на 0,5%, до 1,1930 доллара за евро, обновляя минимумы за два месяца.

Британский фунт теряет 0,3% к американской валюте и торгуется на самом значении за 6 недель.

Оставив без изменений ключевую ставку в диапазоне 0-0,25% годовых, ФРС резко повысила прогноз по инфляции и теперь ждет, что ее «любимый» индикатор — дефлятор потребительских расходов — вырастет на 3,4% в этом году, что 1 процентный пункт выше прогноза, данного в марте.

По итогам мая темпы роста потребительских цен в США достигли максимума с 2008 года, базовая инфляция установила рекорд за 19 лет, а отдельные метрики — в частности, рост цен на товары — вышли на пики, которых Штаты не видел с начала 1980х.

Главным сюрпризом от ФРС стало изменение прогноза ключевой ставки, указывает Карл Шамотта, старший стратег Cambridge Global Payments.

Если в марте Федрезерв обещал три года нулевых ставок, то теперь большинство голосующих членов комитета по открытым рынкам выступают за повышение в 2023 году.

При этом семеро из 18 представителей FOMC высказались за то, что начать поднимать стоимость заимствований уже в 2022-м, хотя три месяца назад таких было четверо.

Глава ФРС Джером Паэулл сообщил, что в ходе засадения поднимался вопрос о том, чтобы начать разговор о сворачивании программы выкупа активов, в рамках которой американский центробанк закачал в рынки 3,5 триллиона долларов и продолжает «печатать» деньги со скоростью 120 млрд долларов в месяц.

Помимо этого, ФРС подняла процентные ставки по своим операциям на денежном рынке. Ставка обратного репо выросла с 0% до 0,05%, а по банковским резервам — с 0,1% до 0,15%. Хотя это небольшой и технический шаг, он не первый в серии действий ФРС на пути ужесточения, отмечают аналитики ING: весной американский ЦБ свернул ковидные послабления для банков, а в апреле объявил о распродаже небольшого портфеля корпоративных облигаций, которые взял на баланс в рамках QE.

«ФРС не просто признала, что инфляция разгоняется, а экономика быстро растет, де-факто произошел сдвиг в сторону значительно более «ястребиной» позиции», — говорит Шамотта (его цитирует Reuters).

Все это может привести к «умеренному ралли» доллара в летние месяцы, пока рынок будет ждать симпозиума центробанкиров в Джексоун-хоуле в августе, считает старший FX-аналитик Monex Europe Саймон Харви.

Доллар, скорее всего, будет сильнее валют-аналогов по итогам года за счет более высоких ставок и темпов роста экономики, говорит Андреас Стено Ларсен, стратег Nordea. Он прогнозирует снижение евро до 1,15 доллара во второй половине года.

В августе ФРС, вероятно, даст ясный сигнал о планах свернуть QE, полагают в ING.

Для сырьевых и высокодоходных валют, таких как рубль или бразильский реал, последствия ужесточения в США сгладят другие центробанки, продолжающие «печатать деньги».

Это, в частности, ЕЦБ и Банк Японии. «По мере того, как Федерзерв двигается к нормализации (политики), евро и иена вероятно займут место валют фондирования для операций сarry-trade», — пишет ING.