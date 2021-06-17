Блестящие 45 минут позволили Украине обыграть Македонию на Евро-2020

Четверг — особый день на футбольном чемпионате Старого Света для российских болельщиков. Мало того, что сегодня играют прямые конкуренты по группе В — Дания и Бельгия, так еще есть и матч Украина — Северная Македония. Причем многие россияне обязательно будет болеть за украинскую сборную, а кто-то от всей души желать ей поражения.

На самом стадионе, а матч проходил в Бухаресте, шумовая поддержка трибун была, пожалуй, на стороне балканских футболистов, как и на предыдущей встрече с Австрией. Однако украинцев это противодействие ничуть не смутило, и за 10 минут они создали у ворот соперника два супермомента, но счет не открыли. Македонцы огрызнулись, но не так опасно. А Украина продолжала нагнетать, и на 29-й количество перешло в качество. Роман Малиновский подал низом с углового, Александр Караваев эффектно переправил мяч к противоположному углу ворот и Андрею Ярмоленко из этой позиции было проще забить, чем не забить. Буквально через 5 минут он вывел к воротам Романа Яремчука, который, как шар в лузу, загнал мяч в угол ворот. На 39-й минуте Горан Пандев ответил, но его гол был совершенно справедливо отменен из-за оффсайда. Тут уже и украинских болельщиков стало слышно. Николай Шапаренко мог забивать и третий мяч, однако, войдя в штрафную, он предпочел «нырнуть», получив за это желтую карточку.

Второй тайм македонцы начали посмелее, заставив впервые вступить в игру Георгия Буцана. Очень скоро украинцы возобновили свои атаки, но нарвались на встречный выпад, который ликвидировали с помощью нарушения в штрафной. Пенальти Буцан отбил, но прямо перед собой и Эзджан Алиоски сам исправил свою ошибку. Впереди было еще более двух третей тайма, так что играть на удержание счета украинцам не было смысла и они вновь попытались завладеть инициативой. Тем более, что на 68-й минуте Бущан едва не «поймал бабочку». «Желто-синие» вскоре могли закрыть вопрос об исходе матча, но вышедший на замену Виктор Цыганков не воспользовался шикарным пасом Малиновского. Сам Роман мог все закончить на 84-й минуте, но не реализовал пенальти — причем Стопе Дмитриевски отбил сильно пущенный мяч куда удачней, чем его украинский коллега.

Македонцы бросились дожимать соперника, но украинская команда, хотя и не без нервов, довела матч до победы — 2:1. Нельзя сказать, что во втором тайме Украина была хуже Македонии, но после первых 45 минут нельзя было и предположить, что у балканцев будет хоть какой-то шанс зацепиться за очки.